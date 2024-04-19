الطائي يقتنص فوزًا غاليًا على حساب الرياض بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الطائي الفوز على مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



سجل هدفي الطائي، بيرنارد مينساه في الدقيقة 45+1، خالد الشويع في الدقيقة 90+12، بينما سجل عبد الهادي الحراجين هدف الرياض في الدقيقة 59.

وتعرض اللاعب عبد الإله محمد الخيبري لاعب فريق الرياض للطرد في الدقيقة 52.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 77 نقطة

2- النصر 65 نقطة

3- الأهلي 52 نقطة

4- التعاون 48 نقطة

5- الاتحاد 47 نقطة

6- الفتح 40 نقطة

7- الاتفاق 39 نقطة

8- الخليج 35 نقطة

9- الشباب 35 نقطة

10- الفيحاء 35 نقطة

11- ضمك 35 نقطة

12- الوحدة 31 نقطة

13- الرائد 30 نقطة

14- الرياض 25 نقطة

15- أبها 25 نقطة

16- الأخدود 24 نقطة

17- الطائي 23 نقطة