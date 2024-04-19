الطائي يقتنص فوزًا غاليًا على حساب الرياض بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الطائي الفوز على مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل هدفي الطائي، بيرنارد مينساه في الدقيقة 45+1، خالد الشويع في الدقيقة 90+12، بينما سجل عبد الهادي الحراجين هدف الرياض في الدقيقة 59.
وتعرض اللاعب عبد الإله محمد الخيبري لاعب فريق الرياض للطرد في الدقيقة 52.
جدول ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال 77 نقطة
2- النصر 65 نقطة
3- الأهلي 52 نقطة
4- التعاون 48 نقطة
5- الاتحاد 47 نقطة
6- الفتح 40 نقطة
7- الاتفاق 39 نقطة
8- الخليج 35 نقطة
9- الشباب 35 نقطة
10- الفيحاء 35 نقطة
11- ضمك 35 نقطة
12- الوحدة 31 نقطة
13- الرائد 30 نقطة
14- الرياض 25 نقطة
15- أبها 25 نقطة
16- الأخدود 24 نقطة
17- الطائي 23 نقطة