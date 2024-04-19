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جوندوجان: نسعى لوضع برشلونة في مكانة أفضل

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط الإسباني، أن اللاعبين يرغبون في وضع البلوجرانا في مكانة أفضل خلال الفترة المقبلة.


وكان برشلونة قد ودع بطولة لهذا الموسم أمام باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي للمسابقة.
وتحدث جوندوجان في تصريحات لشبكة "ESPN" العالمية، حيث قال: "بالتأكيد المزاج جيد للغاية، كانت الحصة التدريبية جيدة، ونجحنا في الانتهاء منها الآن، ونتطلع إلى الأمام".
وتابع: "أظن أن هذه هي الطريقة الأفضل التي يتطور بها الفرق الأكثر نجاحًا وتتحسن، وذلك من خلال التواصل والنظر في عيون بعضنا والتحدث سويًا".
وأردف: "لكن كذلك الهدف النهائي هو مصلحة النادي، ونحن جميعًا هنا لجعل النادي أفضل، ولجعل النادي في أفضل وضع ممكن وتحقيق النجاح، والكل هنا متفقون على ذلك منذ أول يوم لي في البارسل".
وأكمل الدولي الألماني تصريحاته: "هناك مواقف لابد عليك بها توضيح الأمور، لكن نية كل شخص في هذا النادي صادقة تجاه نجاح هذا النادي المذهل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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