الامارات | «أجنحة من أجل الحياة» يحلق بمدينة «إكسبو دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن مدينة إكسبو دبي السباق العالمي للجري «وينغز فور لايف» أو «أجنحة من أجل الحياة»، وذلك في الخامس من مايو المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي.

ويعتبر السباق الخيري الفريد من نوعه حدثاً استثنائياً كونه ينطلق في التوقيت نفسه في مختلف مدن العالم معاً، وحظيت نسخة العام الماضي بمشاركة قياسية على الصعيد العالمي بلغت 206 آلاف و728 شخصاً، من 192 جنسية، انطلقوا خلال السباق في 158 بلداً تحت شعار «الجري من أجل الذين لا يستطيعون ذلك». ويستعد العدّاؤون ومستخدمو الكراسي المتحركة للحدث المقبل، الذي يقام أيضاً بالتعاون مع شركة أديداس، ومستشفيات الإمارات، وتطبيق فيتز.

يذكر أن السباق سينطلق في الوقت نفسه بمدن عدة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.