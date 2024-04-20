ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 34

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر المسابقة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول، بعد خسر الثنائي في الجولة الماضية.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجاري، اليوم السبت، حيث تشهد 3 مباريات.

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ويلعب لوتون تاون ضد برينتفورد، ويلاقي فريق شيفيلد يونايتد نظيره بيرنلي، وذلك في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره وولفرهامبتون، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي، 73 نقطة.

2- آرسنال، 71.

3- ليفربول، 71 .

4- أستون فيلا، 63.

5- توتنهام، 60 .

6- نيوكاسل يونايتد، 50 .

7- مانشستر يونايتد، 50 .

8- وست هام، 48 .

9- تشيلسي، 44 .

10- برايتون، 44 .

11- ولفرهامبتون، 43 .

12- فولهام، 42.

13- بورنموث 42 .

14- كريستال بالاس، 33.

15- برينتفورد، 32 .

16- إيفرتون، 27

17- نوتينجهام فورست، 26.

18- لوتون تاون، 25.

19- بيرنلي، 20.

20- شيفيلد يونايتد، 16.