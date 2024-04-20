ريال مدريد وبرشلونة.. سر الرقم 4 قبل الكلاسيكو غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار العالم أجمع غدًا إلى ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد، لمتابعة "كلاسيكو الأرض"، حينما يستضيف الملكي نظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/ 2024

ويسعى كل منهما للفوز بنقاط المباراة كاملة في صراع لقب الموسم الحالي من الليجا.

كما يعتبرها الجميع بمثابة بطولة خاصة وديربي قوي بين الفريقين منذ أكثر من 100 سنة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة:

بالبحث عن سجل تاريخ مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، نجد أن الملكي له الأفضلية ولكن ليست بشكل كبير، حيث إنه يتفوق بفارق 4 مواجهات فقط.

حيث تقابل ريال مدريد وبرشلونة في المباريات الرسمية 256 مباراة، انتهت 52 منها بالتعادل، في حين فاز الريال بـ 104 مباريات، بينما فاز برشلونة بـ 100 لقاء.

وسجل الملكي 430 هدفًا، في حين هز لاعبو برشلونة شباك الريال 417 مرة.

سر الرقم 4 في سجل تاريخ مواجهات الكلاسيكو:

بالتدقيق أكثر في مواجهات ريال مدريد وبرشلونة، وبالتحديد في مواجهات بطولة الدوري الإسباني، نجد أنهما تواجها في 187 لقاءً، فاز الريال بـ78، بينما فاز البرسا في 74 بفارق 4 مباريات للملكي، كما هو مكرر في المواجهات بشكل عام، بينما انتهت المواجهات بينهما بالتعادل بالدوري في 35 لقاءً.

وشهدت مباريات الكلاسيكو في الدوري تسجيل 600 هدف، بواقع 301 للريال و299 لبرشلونة.

أهمية مواجهة الغد عند ريال مدريد وبرشلونة:

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، وذلك من أجل توسيع فارق النقاط بينه بين غريمه التقليدي برشلونة، والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الليجا الذي فشل بتحقيقه الموسم الماضي.

ويمتلك ريال مدريد 78 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يأمل النادي الكتالوني في مصالحه جماهيره وذلك بعد الخروج المخيب للآمال من مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالخسارة بنتيجة 6-4 بمجموع المباراتين.

نجم الريال مهدد بالغياب:

حيث غاب داني كارفاخال عن مران ناديه ريال مدريد، أمس الجمعة، نظرًا لمعاناته من مشكلات عضلية استبدل على إثرها خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وجاء ذلك بعد الحصول على راحة، بعد التأهل الصعب إلى نصف نهائي دوري الأبطال، من بوابة ركلات الترجيح أمام السيتي.

وقام كارفاخال بأداء تدريبات للتعافي وجلسات للعلاج الطبيعي داخل منشآت مدينة بالديبيباس الرياضية، من أجل التخلص من المشكلات العضلية التي حرمته من استكمال مواجهة السيتي.

ويشير التقرير الطبي إلى أن كارفاخال لا يعاني من إصابة عضلية، ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الاعتماد على جهود اللاعب أمام برشلونة.

معلق مباراة الريال وبرشلونة والقناة الناقلة:

تم تعيين عصام الشوالي معلقًا لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث الليجا هذا الموسم.