وائل جمعة يعلق على أداء الاهلي أمام مازيمبي في الشوط الأول

علق محلل قنوات بي إن سبورت وائل جمعة، على أداء الاهلي، أمام مازيمبي، ضمن أحداث الشوط الأول من المباراة، التي تقام ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بين الاهلي ومازيمبي، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر قنوات بي إن سبورت:” الاهلي أهدر أهداف مؤكدة في أحداث الشوط الأول، كان يمكن أن ينتهي بشكل أفضل”.

وتابع:” الاهلي بدأ الشوط ضاغطًا على مازيمبي وفاجأة، الأحمر بدأ الشوط بطريقة صحيحة ولكن اللمسات الأخيرة تواجد ةبها أخطاء”.

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وواصل:” فرصة وسام أبو علي من المستحيل أن تضيع، ولكن الاهلي افتقد إنهاء اللسمة الآخيرة”.

وأضاف:” الاهلي قدم شوطًا مميزًا، ومصطفى شوبير أنقذ الفريق أكثر من مرة”.

جاء تشكيل الاهلي لمباراة مازيمبي الكونغولي كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق.

في خط الهجوم: رضا سليم، أحمد عبد القادر، وسام أبو علي.