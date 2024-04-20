تشافي: شخصية برشلونة ستظهر غداً أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على موقعة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة أن المواجهة تعد مصيرية ومهمة لتقليص عدد النقاط مع الملكي.

وأضاف: "ريال مدريد فريق قوي للغاية ونجح في الدفاع أمام مانشستر سيتي، الذي يصفه الجميع بالأفضل في العالم، كان يجب أن يدافع جيدًا، وهي طريقة يجب علينا اتقانها، لديهم الإمكانات لذلك".

واستمر: "لابد من الفوز في مباراة الغد من أجل الدوري الإسباني، يجب أن ننسى ما حدث أمام باريس سان جيرمان وأن نتعلم جيدًا منذ ذلك الدرس".

وأكمل تشافي تصريحاته: "يجب علينا إظهار شخصيتنا أمام ريال مدريد، هذه هي المباراة المناسبة، لقد أعددنا للمباراة بشكل جيد، لقد تحدثت مع اللاعبين عن استقبالنا للأهداف في بداية الشوط الثاني لأن المنافس غدًا سيضغط علينا في أولى الدقائق من كل شوط".

وكان برشلونة قد تلقى صدمة كبيرة بالخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم من الدور ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان، بينما تأهل ريال مدريد لنصف النهائي الشامبيونزليج بعد الفوز على مانشستر سيتي.