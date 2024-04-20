كولر: لاعب الفريق أدى وظيفته.. وأريد الفوز وإحراز الأهداف دائماً



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "المباراة كانت صعبة، ودرجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير، ولكن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم في مباراة اليوم، والفريقين كان بإمكانهم الفوز، نظراً للفرص الكثيرة التي أتيحت للفريقين في اللقاء".

وأضاف: "أدخل كل مباراة من أجل الفوز، وتسجيل الأهداف بشكل مستمر في كل المباريات، ولكن في الوقت نفسه أعلم أنني لا أستطيع فعل ذلك بشكل مستمر".

وتابع: "علينا أن نستريح في الوقت الحالي من إرهاق هذا اللقاء، ومن ثم نعاود الاستعداد لمباراة العودة، لتحقيق الهدف والوصول إلى نهائي البطولة.

وواصل: "مصطفى شوبير قدم أداء جيد اليوم، والحارس وظيفته أن يمنع الأهداف ويتصدى إليها، ومهاجمي الفريق أهدروا الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء، وأتمنى أن يتم تعويضها في مباراة العودة".

واختتم كولر تصريحاته: "بالنسبة لي العمل على مباراة العودة، سيبدأ من الطيارة، سأشاهد مباراة اليوم طيلة فترة العودة إلى القاهرة، وتحديد الأخطاء التي وقع فيها الفريق، وكذلك الإيجابيات أيضاً للعمل على تطويرها".

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".