كل ما تريد معرفته عن بطولة الجونة للاسكواش

الرياص - اسماء السيد - في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر على الساحل الشرقي لمصر، يتنافس كل عام عشرات اللاعبين في واحدة من أكبر بطولات رياضة الاسكواش، وهي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات.

وباتت هذه البطولة واحدة من أكبر بطولات العالم في اللعبة، باعتبارها واحدة من البطولات البلاتينية، وتأتي في الأهمية بعد بطولة العالم مباشرة. وبسبب موقعها وتوقيتها واعتدال الجو في فترة الربيع على ساحل البحر الأحمر، ولأهمية البطولة، لا يعتذر عنها كبار لاعبي العالم، ما يضمن قوة المنافسة كبطولة العالم.

بدأت الجونة الدولية للاسكواش في 2010 بمنافسة للرجال، والتي فاز بها وقتها كريم درويش، وانضمت لها منافسة السيدات في 2018، وكانت رنيم الوليلي أولى الفائزات. وعلى مدار السنين، لم يفز بالنسخ الـ11 السابقة للرجال أي لاعب غير مصري سوى الفرنسي جريجوري جوتييه مرة واحدة، فيما فازت المصريات باللقب في كل نسخ السيدات الخمس التي أقيمت.

الفائزون مصريون

يطرح سجل الفائزين ببطولة الجونة سؤالاً هاماً، عن سبب هيمنة اللاعبين المصريين على عالم الاسكواش، إذ يتواجد خمسة مصريين ضمن العشر الأوائل في تصنيف أفضل لاعبي الاسكواش في العالم يتصدرهم علي فرج، وعلى مستوى السيدات تتصدر الترتيب ثلاث لاعبات مصريات هن نور الشربيني وهانيا الحمامي ونوران جوهر، في المراكز الثلاث الأولى ضمن خمس مصريات في العشر الأوليات.

بطولات العالم في نسخها السبع الأخيرة فاز بها لاعبون مصريون، أربع مرات لعلي فرج، ومرة لكل من كريم عبد الجواد وطارق مؤمن، ومحمد الشوربجي بالفوز على شقيقه مروان في النهائي، وقتما كانا يلعبان تحت العلم المصري قبل التحول لإنجلترا.

كما فاز بالبطولة من قبل عمرو شبانة أربع مرات ورامي عاشور ثلاث مرات وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن مرة، ليصبح لمصر 14 لقباً بالتساوي مع باكستان كأكثر دولة فاز لاعبوها ببطولات العالم للرجال.

أما على مستوى السيدات فاللاعبة الأكثر وصولا لنهائي البطولة في التاريخ هي نور الشربيني بواقع تسع مرات، فازت بالبطولة في سبع منها لتصبح الثانية في ترتيب أكثر الفائزات بها عبر التاريخ بفارق بطولة واحدة عن الماليزية نيكول ديفيد. ولا تزال الشربيني في الثامنة والعشرين من العمر، وبإمكانها إضافة المزيد من الألقاب، خاصة مع فوزها بكل ألقابها السبع في النسخ الثماني الأخيرة، مع لقب واحد آخر كان مصرياً أيضاً لرنيم الوليلي، مما يعني أن البطولة كانت مصرية في آخر ثمان نسخ.

سبب الهيمنة المصرية

الاهتمام الإعلامي باللعبة في مصر بدأ في التسعينات مع ظهور أحمد برادة ووصوله لنهائي بطولة العالم، ومن وقتها وبدأ المصريون يتعرفون على اللعبة، وبدأ اللاعبون الشباب يتابعونها، ويرغبون في تكرار إنجاز برادة.

يقول علي فرج بطل العالم: "عندما كانت مصر تنظم بطولة الأهرام وكنا نشاهدها ونحن صغار، حلمنا باللعب على ملعب كهذا، كما أن تركز أغلب اللاعبين في القاهرة والإسكندرية ساعد على زيادة الاحتكاك بينهم ورفع المستوى أكثر".

كذلك تؤيد بطلة العالم نور الشربيني فكرة المثل الأعلى وتقول: "كنت أشاهد اللاعبين السابقين كأمنية عبد القوي ورنيم الوليلي وعمرو شبانة وأرغب في أن أكون مثلهم".

محمد الشوربجي بطل العالم مع مصر والذي يلعب حاليا تحت العلم الإنجليزي قال: "في كل جيل كان هناك لاعب من العظماء، كعمرو شبانة الذي كان متصدراً التصنيف العالمي وقتما كنت أنا ناشئاً، وكنت أرغب في أن أصبح مثله، وعندما وصل لـ33 شهراً متتالياً على قمة التصنيف أردت أن أكسر هذا الرقم، وبعدما حطمت أنا هذا الرقم يرغب الآن الناشئون في تكرار ما فعلته وتحطيم رقمي، وهكذا".

ومع توالي انتصارات المصريين في الاسكواش في العقد الأخير، تنامت اللعبة بشكل كبير في البلاد، وبات عدد ممارسيها من الناشئين أكبر من ذي قبل، وبات أولياء أمور اللاعبين الصغار يرون في أبنائهم أبطال عالم قادمين، وبات المصريون يتابعون اللعبة أكثر، خاصة مع تزايد الاهتمام الإعلامي بها بسبب النتائج المتميزة التي يحققها المصريون في هذه الرياضة.

الأولمبياد

وبات سؤال المصريين، متى تنضم الاسكواش للأولمبياد، حتى تضمن مصر عدداً كبيرا من الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية؟

اللعبة ظلت غير أولمبية طوال التاريخ، وكان الاسكواش يندرج ضمن لائحة المنافسات في دورة الألعاب العالمية، وهي الدورة التي تقام كل أربع سنوات، وتضم عدداً كبيراً من الألعاب غير الأولمبية، حتى تقرر دخول الاسكواش النطاق الأولمبي لأول مرة بدءاً من الدورة بعد التالية، في لوس أنجلوس 2028.

المصري كريم درويش متصدر تصنيف اللاعبين العالميين سابقا، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش حالياً يقول: "كان حلم المصريين كلهم وليس المهتمين بالاسكواش فقط، وتحقق الحلم بعد مجهودات كبيرة ونتيجة تعاون الكثيرين، وكان لمصر دور كبير لدخول الاسكواش الأولمبياد من خلال البطولات العالمية التي تقام في مصر، ومن خلال أبطالنا العالميين، وتحقق الحلم أخيراً، وأتمنى أن نبقى في الأولمبياد لأطول فترة ممكنة".

ويضيف درويش: "هناك اهتمام إعلامي وحكومي أكبر الآن باللعبة وحتى من القطاع الخاص في رعاية اللاعبين، وهي نقلة نوعية وطفرة ساعدت لنرى الاسكواش في الأولمبياد، وهو ما سيفيدنا كمصريين. أتمنى أن نرى أكثر من ثلاث أو أربع ميداليات مصرية في الأولمبياد".

السياحة الرياضية

بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات باتت واحدة من أهم بطولات اللعبة، ومن أهم البطولات التي تنظمها مصر سنوياً في كل الرياضات، وكانت واحدة من البطولات القليلة التي تم تنظيمها في العالم وقت الحذر بعد تراجع وباء كورونا قبل عامين.

وبسبب البطولة ازداد عدد السياح الوافدين للبلاد في هذه المنطقة، ومع استمراريتها، زاد عدد الوافدين إلى مدينة الجونة خلال البطولة وفي فترات أخرى من العام، وهو ما أدى لتنشيط السياحة الرياضية في المنطقة، حسبما أكد المسؤولون.

وأكد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة إشغال الفنادق خلال فترة البطولة، وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير من قبل السياح لحضور هذا الحدث الرياضي المميز، إذ تُعد مدينة الجونة وجهة مثالية لمحبي الرياضة والسياحة على حد سواء.

يقول عامر: "نفخر باستضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش للعام الثاني عشر على التوالي، والتي تُعدّ من أهم البطولات على مستوى العالم، والتي نجحت في تسليط الضوء على العديد من اللاعبين، فضلاً عن المساهمة في الترتيب العالمي. وقد تم تأسيس مدينة الجونة لتكون مركزاً لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، ونأمل أن تُساهم البطولة في الارتقاء بمستوى اللعبة على المستويين المحلي والعالمي".

ويقول عمرو منسي، المسؤول عن تنظيم بطولة الجونة للاسكواش: "عندما زرت الجونة انبهرت بها كمكان سياحي يمكن أن يمثل البلاد بشكل جيد، مع كونه مكان آمن وبه مناظر طبيعية وغيره، فأتت الفكرة من هنا، وتحدثت مع إدارة مدينة الجونة وشركة أوراسكوم للتنمية وأقنعتهم بالفكرة، وبعد الحصول على موافقة اتحاد لاعبي الاسكواش أقيمت البطولة وأخذت تكبر، ووصلت الآن لأن تصبح من أكبر ثمان بطولات في العالم، والمصنفون العشرة الأوائل على العالم يشاركون فيها إجبارياً، وتتم إذاعتها في تسعين محطة عالمية".

ويختتم منسي: "عندما يصل لأحد في إنجلترا خبر سلبي عن مصر، ثم يشاهد الأمريكيين والسويسريين والفرنسيين يلعبون في منطقة كهذه ويتحدثون بشكل رائع في لقاءاتهم الصحفية، يرد ذلك مباشرة على من يتحدث بشكل سلبي عن البلاد، بعد مشاهدة هذا العدد الكبير من الأجانب".

وانطلقت النسخة الثانية عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة من 22 دولة، سيتنافسون على اللقب، الذي يتنظر المصريون أن يبقى بحوزتهم لعام إضافي.