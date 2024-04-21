متحف تيم لاب جدة.. بوابة عبور إلى عالم رقمي ساحر

هل تبحث عن تجربة ثقافية وفنية فريدة من نوعها؟ لا تفوّت فرصة زيارة متحف تيم لاب جدة، أول متحف رقمي دائم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط!

يُفتتح متحف تيم لاب جدة أبوابه في منتصف شهر مايو 2024، ليُقدم للزوار من جميع الأعمار رحلة غامرة في عالم الفن والإبداع والتكنولوجيا الرقمية.

يقع المتحف في منطقة جدة التاريخية، على ضفاف بحيرة الأربعين، ويتمتع بإطلالة خلابة على المدينة العتيقة المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

رحلة فنية غامرة

يُقدم متحف تيم لاب جدة تجربة فنية فريدة من نوعها، حيث يمزج بين الفن والإبداع والتكنولوجيا الرقمية لخلق عالم غامر يجذب الزوار من جميع الأعمار.

يضم المتحف أكثر من 50 عملاً فنياً تفاعلياً تم تصميمه خصيصًا لمتحف جدة، حيث يتفاعل الزوار مع هذه الأعمال الفنية ويصبحون جزءًا منها، مما يخلق تجربة غامرة لا تُنسى.

مزيج من الفن والتكنولوجيا

يُعد متحف تيم لاب جدة ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة السعودية ومجموعة تيم لاب، وهي مجموعة فنية يابانية رائدة تُعرف بتصاميمها الإبداعية التي تُدمج بين الفن والتكنولوجيا.

وقد حقق متحف تيم لاب الأصلي في طوكيو نجاحًا هائلاً، حيث استقبل أكثر من 2.3 مليون زائر سنويًا.

إثراء المشهد الثقافي

يأتي افتتاح متحف تيم لاب جدة في إطار جهود وزارة الثقافة السعودية لتعزيز المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، وجذب المزيد من الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويسعى المتحف إلى توفير تجربة ثقافية وفنية فريدة من نوعها تُسهم في تنمية الإبداع والابتكار لدى الأفراد.

ماذا يميز متحف تيم لاب جدة؟

أعمال فنية تفاعلية: يضم المتحف أكثر من 50 عملاً فنياً تفاعلياً تم تصميمه خصيصًا لمتحف جدة، حيث يتفاعل الزوار مع هذه الأعمال الفنية ويصبحون جزءًا منها.

مزيج من الفن والتكنولوجيا: يمزج المتحف بين الفن والإبداع والتكنولوجيا الرقمية لخلق تجربة غامرة لا تُنسى.

موقع مميز: يقع المتحف في منطقة جدة التاريخية، على ضفاف بحيرة الأربعين، ويتمتع بإطلالة خلابة على المدينة العتيقة المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تعاون فريد: يُعد متحف تيم لاب جدة ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة السعودية ومجموعة تيم لاب، وهي مجموعة فنية يابانية رائدة تُعرف بتصاميمها الإبداعية التي تُدمج بين الفن والتكنولوجيا.

إثراء المشهد الثقافي: يأتي افتتاح متحف تيم لاب جدة في إطار جهود وزارة الثقافة السعودية لتعزيز المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، وجذب المزيد من الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ماذا يمكنك أن تفعل في متحف تيم لاب جدة؟

استمتع بتجربة فنية غامرة: تجول بين الأعمال الفنية التفاعلية واكتشف عالمًا من الإبداع والتكنولوجيا.

التقط صورًا لا تُنسى: تلتقط صورًا رائعة مع الأعمال الفنية الجميلة في المتحف.

تعلم واكتشف: يُقدم المتحف قسمًا خاصًا بالأطفال يُتيح لهم التعلم واكتشاف الفنون من خلال الأنشطة التفاعلية.

شارك في ورش العمل: يُقدم المتحف برامج تعليمية وورش عمل لجميع الأعمار.

حضر المعارض الفنية: يُنظم المتحف معارض فنية مؤقتة تعرض أعمالًا لفنانين محليين ودوليين.

متحف تيم لاب جدة: وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء والباحثين عن تجربة ثقافية وفنية مميزة.

للمزيد من المعلومات: موقع متحف تيم لاب جدة: https://www.teamlab.art/e/jeddah