صراع ناري على بطاقة التأهل: رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا 2024

يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي موعد مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال أسيا 2024 بفارغ الصبر، حيث يسعى كل فريق للوصول إلى المرحلة النهائية وتحقيق اللقب الغالي، وفي هذا السياق، تعتبر تذاكر هذه المباراة محط اهتمام الجماهير، ونقدم في هذا المقال معلومات حول رابط مباراة تذاكر الهلال والعين وكيفية الوصول إليها.

موعد مباراة الهلال والعين

موعد المباراة المنتظرة هو يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، وستقام على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد، ويترقب الجميع لقاء مثيرًا يجمع بين الفريقين في هذا الدور المهم.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والعين

لتسهيل عملية حجز التذاكر، قامت إدارة نادي العين بنشر رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والعين عبر موقعها الرسمي، ويمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على الرابط الموجود في الأسفل. يتوفر الرابط للجمهور قريبًا بعد طرح التذاكر رسميًا.

أسعار تذاكر الهلال والعين

تم الإعلان عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والعين عبر متجر نادي العين الإماراتي، وهذا الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي تهدف إلى تسهيل عملية حجز التذاكر للجماهير، و يمكن لجميع مشجعي الهلال والعين الاطلاع على تفاصيل الحجز والأسعار من خلال زيارة المتجر الرسمي لنادي العين.

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والعين من 20 درهم إماراتي وتصل حتى 100 درهم، وذلك حسب فئة التذكرة وموقع المقعد في مدرجات الملعب، وتُخصص إدارة نادي العين باقة خاصة لجمهور النادي تُسمى “عضوية عيناوي” تُمكنهم من حضور جميع مباريات الفريق في جميع المسابقات التي تقام في استاد هزاع بن زايد.

كما أن إدارة نادي العين تقدم عروضًا خاصة لجماهيرها، حيث يمكنهم الاشتراك في عضوية “عيناوي” التي تتيح لهم حضور جميع مباريات الفريق في استاد هزاع بن زايد، وتجربة لحظات الفوز والتشجيع المميزة، و يُتوقع أن تكون مباراة الهلال والعين قوية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق للفوز والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا. ونُوصي جميع مشجعي الفريقين بحجز تذاكرهم مبكرًا لضمان حضور هذه المواجهة الحاسمة.