صدمة لـ ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره برشلونة في تمام التاسعة مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وحسب تقارير صحفية فإن هناك احتمالية لغياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي عن مواجهة برشلونة وريال مدريد بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في التدريبات الأخيرة لريال مدريد.

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ولم يشارك ميندي بشكل كامل في مران ريال مدريد الجماعي الأخير، حيث خضع لتدريبات فردية، وهو ما يؤكد ابتعاده عن المشاركة في مباراة برشلونة اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع الإيطالي كارلو إنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني بتشكيل لفريقه مكون من..

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير- ناتشو فيرنانديز – إدواردو كامافينجا.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني- توني كروس.

في خط الوسط الهجومي: فيديريكو فالفيردي- جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.