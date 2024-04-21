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قرار مفاجئ من مدرب العين الإماراتي قبل مواجهة الإياب أمام الهلال

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الهلال والعين - دوري أبطال آسيا

الهلال والعين - دوري أبطال آسيا

اتخذ هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، قرارًا مفاجئًا قبل مباراة الإياب أمام الهلال السعودي، في دوري أبطال آسيا.

ويواجه العين نظيره الهلال، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأكدت صحيفة “الميدان الرياضي”، أن كريسبو قرر استبعاد المهاجم التوجولي لابا كودجو، عن مباراة الهلال، رغم مشاركته بشكل منتظم مع العين في التدريبات.

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وأوضحت تقارير صحفية أن نادي العين الإماراتي، سيواجه الهلال بنفس تشكيل موقعة الذهاب، باستثناء محمد عباس الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسيلعب العين على إغلاق المساحة الخلفية أكثر من مباراة الذهاب، حيث سيعمل المدير الفني على التركيز على لعب الكرات الطويلة خلف المدافعين للاعبه سفيان رحيمي الذي سيلعب مهاجم و ليس في الطرف.

ويحتاج الهلال إلى تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف على العين في مباراة الإياب، من أجل حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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