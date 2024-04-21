رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ18

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب :

إيقاف أحمد علاء الدين محمود لاعب فريق المقاولون العرب مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

جدير بالذكر، أن فريق بلدية المحلة حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المحلة.

.اقرأ أيضا:

"محدش يستغرب".. ميدو يكشف ما سيفعله كولر مع شوبير بعد عودة الشناوي

"ابعدوا عننا".. حسين لبيب يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد وموقف زيزو وظلم ممدوح عباس

"طريقة جديدة بسبب فتوح وبديل زيزو".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام دريمز الغاني