أسطورة ريال مدريد: الكلاسيكو لا يعترف إلا ببذل المجهود

ياسر رشاد - القاهرة - وجه بيديا ميتاوفيتش، أسطورة نادي ريال مدريد، رسالة تحذيرية للاعبي النادي الملكي قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد ميتاوفيتش أن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة لا يعترف إلا ببذل المجهود، مشيرًا أن هناك فرق خاضت الكلاسيكو وهي في حالة سيئة قبلها، وحققت الفوز لذلك، فالمفاجآت واردة في مباراة اليوم.

وتابع أسطورة ريال مدريد تصريحاته: "الكل يتطلع لمشاهدة هذا اللقاء، هناك العديد من اللاعبين المميزين في صفوف ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف: "بالتأكيد، لاعبي الريال يمرون بفترة جيدة، إذا حقق الفوز ستنتهي المنافسة تمامًا وسيحسم الفريق اللقب".

وأكمل: "أظن أن الريال في حالة معنوية مرتفعة للغاية بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لديه أفضلية أمام برشلونة بفارق 8 نقاط في ترتيب الدوري".

وأتم أسطورة الريال تصريحاته: "بالطبع، التعادل سيكون نتيجة جيدة أيضًا بالنسبة لنادي ريال مدريد، برشلونة يحتاج إلى الفوز وقادرون على تحقيق ذلك، مباريات الكلاسيكو ليس بها أي توقعات".