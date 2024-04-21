الأخضر الأولمبي يبحث عن فك شفرة العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي تحت 23 سنة شقيقه المنتخب العراقي ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات خلال منافسات كأس آسيا تحت 23 للمنتخبات، والتي تقام على أرض دولة قطر.

ويسعى الأخضر حامل اللقب للاستمرار في الدفاع عن لقبه وتحقيق الفوز على العراق وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد أن حقق فوزين في المواجهتين السابقة أمام طاجاكستان وتايلند ضمن بها الوصول لدور الثمانية قبل لقاء اليوم.

الانتصار الأول

وتعد هذه المواجهة مهمة للمنتخب السعودي، كونه يبحث عن انتصاره الأول أمام خصمه العراق ضمن منافسات كأس آسيا، حيث تواجها من قبل 3 مرات استطاع الأخير تحقيق الفوز مرتين وحضر التعادل في الثالثة ولم يحقق السعودي أي انتصار ويرغب بتسجيل فوزه الأول هذا المساء.

على الطرف الآخر يدخل العراق هذه المواجهة وعينه على الانتصار ولاغيره للتأهل لدور الثمانية مع انتظار نتيجة المواجهة الأخرى لذات المجموعة والتي تجمع بين تايلاند وطاجاكستان ولها حسابات مختلفة حتى يضمن المنتخب العراقي التأهل ويرافق الاخضر السعودي.

وكان اسود الرافدين استهلوا مشوارهم في البطولة بالخسارة أمام تايلاند بهدفين دون رد قبل العودة في اللقاء الأخير والفوز أمام طاجاكستان برباعية مقابل هدفين وينتظر لقاء الليلة لتحديد مصيره إما التأهل أو المغادرة.

حافلات دعم الأخضر

من جهة أخرى يسير مجلس جمهور المنتخب الوطني حافلات للجماهير لدعم المنتخب الوطني الأولمبي أمام شقيقه العراقي.

وتنطلق الحافلات ظهر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور المباراة المهمة والمصيرية التي يسعى من خلالها الأخضر الأولمبي لحسم صدارة المجموعة، على أن تعود الحافلات في نفس الليلة.

وحدد مجلس الجمهور السعودي أندية الاتفاق والقادسية والفتح والعدالة والخليج مقرا لتسجيل أسماء الجماهير الراغبة في الحضور بواسطة الحافلات.

كما عمد حساب المجلس في منصة X إلى توزيع التذاكر على الجماهير المتواجدة في الدوحة، أو الراغبة بالحضور بشكل شخصي.

يأتي ذلك ضمن جهود المجلس في منح الجماهير السعودية المشاركة الإيجابية وإظهار الدعم الدائم وتعزيز دعم المنتخب الوطني الأولمبي في رحلته بالبطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود بحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والمحافظة على اللقب.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصاريه أمام طاجيكستان وتايلاند فيما يحل المنتخب العراقي ثالثا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تايلاند صاحبة المركز الثاني.

يشار إلى أن بطل كأس آسيا والوصيف وصاحب المركز الثالث يتأهلون مباشرة للاولمبياد الذي سيقام في باريس هذا العام أما صاحب المركز الرابع يلعب لقاء الملحق مع منتخب من أفريقيا.

نتائج الأخضر في البطولة:

السعودية 4-2 طاجاكستان.

السعودية 5-0 تايلاند.

نتائج المنتخب العراقي

في البطولة:

العراق 0-2 تايلاند.

العراق 4-2 طاجاكستان.

الأخضر قبل المواجهة:

يشارك في البطولة وهو حامل اللقب، كونه حقق البطولة الماضية في أوزبكستان.

حقق انتصارين في الجولتين الأولى والثانية ويسعى للفوز الثالث والعلامة الكاملة.

يعد الأخضر الأكثر تسجيلا في البطولة بتسجيل 9 أهداف حتى الآن.

اللاعبان عبدالله رديف وأيمن يحيى يتصدران قائمة الأهداف برصيد 3 أهداف.

يسعى الأخضر لأن يكون المنتخب الأول الذي يحقق لقب البطولة مرتين متتاليتين.

تاريخ مواجهات المنتخبين: