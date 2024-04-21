توخيل يرفض الاعتماد على مولر أمام ريال مدريد

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ولدى سؤاله عما إذا كان مولر (34 عاما) مرشحا أساسيا لخوض المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني، 30 أبريل الجاري، في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، قال توخيل «لا، هو يعرف ذلك أيضا، الهدفان كانا رائعين بالطبع، لكن الأداء لم يكن جيدا».
واستبعد توخيل لاعبه مولر من
المواجهتين أمام أرسنال الإنجليزي في دور الـ8 من دوري الأبطال، لكنه ألمح في البداية إلى إمكان مشاركته أمام النادي الملكي، قبل أن يعود ويؤكد أن اللاعب المخضرم عليه أن يقوم بمزيد من العمل كي يحصل على فرصته.
وأكد مولر من جانبه، أنه يحتاج إلى تطوير مستواه إذا أراد أن يخوض مباراته رقم 150 في دوري الأبطال.
وقال مولر، «للأسف، المدرب رأى المباراة بالطريقة نفسها التي شاهدتها، الهدفان كانا جيدين، لكن كان هناك أيضا بعض الأخطاء، لم تكن الأمور كلها مثالية».
وأضاف، «لم أتمكن حقا من الاحتفاظ بالكرة في مناطق الخطورة، أو تمريرها إلى اللاعب المناسب، لكني لم أجعل شيئا مثل هذا يحبطني أبدا».
وشدد مولر على أن الشيء الأكثر أهمية أمام الريال هو «اللعب بالفريق القادر على تحقيق الانتصارات، من يلعب وعدد دقائق وجوده داخل الملعب ليس بالشيء المهم».
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