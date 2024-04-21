الامارات | ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي ويصل إلى صدارة أرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد ليفربول توازنه ولحق بأرسنال الى الصدارة في ظل غياب مانشستر سيتي حامل اللقب المنشغل بنصف نهائي الكأس حيث فاز السبت على تشلسي 1-0، وذلك بعدما حول تخلفه أمام مضيفه فولهام الى فوز 3-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتربع أرسنال على الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي بفوزه السبت على مضيفه ولفرهامبتون 2-0، ثم حذا حذوه ليفربول الأحد ليعود فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الى سكة الانتصارات بعد تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2 وهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس (0-1)، إضافة الى خروجه من ربع نهائي "يوروبا ليغ" على يد أتالانتا الإيطالي (1-3 بمجموع المباراتين).

وبات ليفربول على المسافة ذاتها من أرسنال الذي بقي متصدراً بفارق الأهداف عن فريق كلوب، وذلك بفارق نقطة عن سيتي الذي يخوض مباراته المؤجلة مع توتنهام في 14 مايو.

وغاب عن المباراة بشكل مفاجئ المصري محمد صلاح والأوروغوياني داروين نونييس والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وبدأ ليفربول اللقاء بشكل جيد ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 من ركلة حرة جميلة نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد.

لكن المضيف اللندني خطف التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر البلجيكي تيموتي كاستانيّي الذي سقطت الكرة أمامه بعد رأسية مرتدة من جاريل كوانساه لزميله البرازيلي رودريغو مونيز، فسددها في الشباك (2+45).

وعاد فريق كلوب لاستعادة التقدم في مستهل الشوط الثاني بتسديدة من خارج المنطقة للهولندي راين خرافنبرخ بعد تمريرة من هارفي إيليوت (53)، قبل أن يحسم "الحمر" النتيجة بهدف ثالث سجله البرتغالي ديوغو جوتا بتمريرة من الهولندي كودي خاكبو (72)، ورغم دخول محمد صلاح ونونييس وماك أليستر في ربع الساعة الأخير، بقيت النتيجة على حالها حتى النهاية.