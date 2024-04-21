ريال مدريد وبرشلونة.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، والتي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الميرينجي.

تقدم كريستنسن بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما تعادل فينيسيوس جونيور للريال في الدقيقة 18.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة على الكرة من قبل لاعبي ريال مدريد، بينما لجأ برشلونة للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة.

وكان ريال مدريد قد دخل كلاسيكو الأرض وهو متصدر ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة في وصافة الترتيب بـ 70 نقطة.

وبدأ برشلونة الكلاسيكو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.