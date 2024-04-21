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ريال مدريد وبرشلونة.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مباراة وبرشلونة، ضمن منافسات لهذا الموسم 2023/2024، والتي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الميرينجي.

تقدم كريستنسن بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما تعادل فينيسيوس جونيور للريال في الدقيقة 18.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة على الكرة من قبل لاعبي ريال مدريد، بينما لجأ للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة. 

وكان ريال مدريد قد دخل كلاسيكو الأرض وهو متصدر ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة في وصافة الترتيب بـ 70 نقطة.

وبدأ برشلونة الكلاسيكو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.      

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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