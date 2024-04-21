كلوب يعلق على حظوظ فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - علق يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على حظوظ الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فولهام بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 74 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الصدارة بنفس عدد النقاط، لكن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بـ 73 ولديه مباراة لم تُلعب بعد.

وتحدث كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة فولهام، حيث قال: "بالتأكيد هذا يعد أقوى دوري في العالم، وأصعب دوري في العالم".

وتابع: "نحن في هذا مع فريقين كرة قدم رائعين آرسنال ومانشستر سيتي، في بعض الأحيان، يتعين علينا استعادة الحماس والزخم، والآن نحن نلعب كل ثلاثة أيام".

وعن تحقيق فوزًا اَخرًا قبل موقعة السيتي، قال: "نتعرض لضغط من لوحة النتائج، لكن هل تعتقد أن مانشستر سيتي يهتم؟".

وأضاف: "لا نهتم، نركز على أنفسنا، أقول كل شيء أعتقد أنه سيساعد، أنا لست متأكدًا من أن هذا سيساعدنا، إنها مباراة صعبة حقًا، سنواجه إيفرتون، وهي ليست مباراة عادية، لكننا سنحاول".