الامارات | ريال مدريد "قاهر" الدوري الإسباني.. فاز على برشلونة بجدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني والقمة العالمية بنتيجة 3-2 ليبصم الفريق المدريدي على حسم لقب الدوري بعدما وصل إلى النقطة 81 ويبتعد بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة وذلك قبل 6 جولات من ختام البطولة.

وأكد متصدر الليغا والصاعد إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا صدارته وقوته بعدما نجح في تحويل تأخره مرتين أمام برشلونة إلى تعادل وفوز في الدقيقة 91، ليفوز الريال للمرة الثالثة على برشلونة هذا الموسم بعدما فاز عليه ذهابا في الدوري الإسباني إضافة إلى فوزه عليه في كأس السوبر الإسباني ليؤكد الفريق أنه عصر ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ونجح الإنجليزي جود بيلينغهام من تسجيل هدف الفوز على برشلونة 3-2 في الوقت القاتل من موقعة الـ"كلاسيكو" التي تقدم فيها الضيف الكاتالوني مرتين في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد فوزه في المرحلة الحادية عشرة في معقل غريمه الكاتالوني 2-1 ثم اكتساحه 4-1 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، بدا ريال مرشحاً لتجديد الفوز على رجال المدرب تشافي هرنانديس لاسيما أنه قادم من تأهل الى نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح.

في المقابل، خاض برشلونة اللقاء بمعنويات مهزوزة تماماً بعد خروجه من ربع نهائي المسابقة القارية الأم بخسارة قاسية على أرضه 1-4 أمام باريس سان جرمان الفرنس.

لكن الضيف الكاتالوني ظهر بشكل جيد جداً في معقل ريال وتقدم عليه مرتين، إلا أن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يستسلموا وردوا على "بلوغرانا" حتى نجحوا في خطف الفوز في الوقت بدل الضائع بفضل بيلينغهام الذي رفع رصيده الى 17 هدفاً في الدوري و21 ضمن كافة المسابقات في موسمه الأول بألوان النادي.

والأهم أن ريال مدريد بات الآن متقدماً بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست مراحل على ختام الموسم.