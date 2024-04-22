أفضل وأسوأ لاعب في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، في لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني.

واستضاف ريال مدريد نظيره برشلونة، اليوم الأحد، على ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الليجا الإسبانية.

وحقق النادي الملكي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث افتتح أندرياس كريستنسن، أهداف الكلاسيكو الإسباني في الدقيقة السادسة لصالح برشلونة.

اقرأ أيضًا.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

بينما تمكن فينيسيوس جونيور، من تعديل النتيجة لـ ريال مدريد خلال الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل فيرمين لوبيز، الهدف الثاني لصالح البارسا في الدقيقة 69، وبعد مرور 4 دقائق أضاف لوكاس فاسكيز، هدف التعادل للميرنجي.

وسجل جود بيلينجهام، هدف فوز ريال مدريد على برشلونة في الدقيقة 90+1 من الوقت القاتل.

تقييم لاعبي ريال مدريد أمام برشلونة

وبحسب سوفا سكور، فإن لوكاس فاسكيز، كان أفضل لاعبي النادي الملكي خلال اللقاء بتقييم 8.8، يليه جود بيلينجهام بـ8.4 درجة.

وحصل فينيسيوس جونيور على تقييم 7.4، بينما كان أسوأ لاعب في صفوف ريال مدريد أمام برشلونة هو روديجر بـ6.4، يليه رودريجو بـ6.8 درجة.

أسوأ لاعب في برشلونة أمام ريال مدريد

وأفادت شبكة سوفا سكور، بأن كوبارسي، كان أسوأ لاعب في صفوف برشلونة أمام الريال بتقييم 6.2، يليه جواو كانسيلو بـ6.3 درجة، ثم رونالد أراوخو بـ6.6.

وكان تير شتيجن حارس البارسا، أفضل لاعبي الفريق في كلاسيكو الدوري الإسباني بتقييم 7.6، يليه لامين يامال بـ7.4.