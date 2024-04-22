شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: اتحاد الكرة تجاهل شكوى رسمية بالتزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، حزنه على واقعة اللغط حول بطل دوري الجمهورية بين الأهلي وإنبي محملا اتحاد الكرة المسئولية.

وقال الشريعي، إن فريقه هو بطل مسابقة الدوري مواليد 2003 بعد الأزمة التي حدثت في مباراة الأهلي قائلا: "لدينا مشكلة في دوري 2003 عنوانها هي مشكلة لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين".



وأضاف الشريعي، عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك حالة تزوير تخص أحد لاعبي النادي المصري وأرسلنا خطابا يوم الأربعاء الماضي إلى اتحاد الكرة مرفق بالمستندات حتى يتم حسم أمر نتيجة مباراة المصري قبل مواجهة الأهلي، ولم يرد علينا اتحاد الكرة".



وتابع: "إذا كشفنا عن المستندات الخاصة بحالة التزوير ستحدث ضجة كبيرة في الكرة المصرية، اللاعب المزور لعب موسمين مع المصري وهو مواليد 97، ثم تم تغيير اسمه وتاريخ ميلاده وأصبح من مواليد 2003 وتم تسجيله في الفريق ولعب المباراة".



واستطرد: "كنت أتحدث مع أحمد دياب وأسأله عن الأزمة؛ بسبب عدم رد اتحاد الكرة علينا، وأخبرني أن الشكوى لم تصل إلى لجنة التظلمات في اتحاد الكرة من الأساس، ثم أخبرني أثناء المباراة أن الشكوى سيتم تقديمها إلى لجنة التظلمات الآن".



وأردف: "الدليل على أن إنبي هو بطل دوري 2003 أن فريق الأهلي لم يحتفل بلقب البطولة بعد أول 30 ثانية من نهاية المباراة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان مرسل للصحفيين، عن مصير دوري الجمهورية لمواليد 2003 بعد الارتباك الذي حدث بين الأهلي وإنبي.