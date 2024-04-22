الامارات | صدمة جديدة لبرشلونة بعد الخسارة أمام ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن فريق برشلونة سيتعرض لصدمة جديدة عقب الإعلان الرسمي عن تشخيص إصابة نجم الفريق فرينكي دي يونج، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال مدريد، وغادر بسببها المباراة وهو يتألم وذلك قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وشهد الدوري الإسباني قمة من العيار الثقيل شهدت فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2 في قمة كروية، أثبت فيها ريال مدريد أنه الأفضل هذا الموسم ويستحق استعادة لقب الدوري والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية عقب المباراة أن فرينكي دي يونج، سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي صباح اليوم لمعرفة حجم الإصابة، وأشارت التقارير المبدئية، أن دي يونج، قد يغيب لمدة لن تقل عن 4-5 أسابيع، وهو ما يعني نهاية الموسم للاعب مع فريقه بشكل كبير.

ويذكر أن دي يونج، عانى من كثرة الإصابات هذا الموسم، حيث غاب عن 15 مباراة في مختلف المسابقات وسيغيب الفترة المقبلة أيضا بسبب الإصابة القوية في مباراة ريال مدريد