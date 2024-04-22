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الامارات | صدمة جديدة لبرشلونة بعد الخسارة أمام ريال مدريد

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لبرشلونة بعد الخسارة أمام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن فريق سيتعرض لصدمة جديدة عقب الإعلان الرسمي عن تشخيص إصابة نجم الفريق فرينكي دي يونج، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال مدريد، وغادر بسببها المباراة وهو يتألم وذلك قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وشهد قمة من العيار الثقيل شهدت فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2 في قمة كروية، أثبت فيها ريال مدريد أنه الأفضل هذا الموسم ويستحق استعادة لقب الدوري والمنافسة على لقب .

وذكرت تقارير صحفية عقب المباراة أن فرينكي دي يونج، سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي صباح اليوم لمعرفة حجم الإصابة، وأشارت التقارير المبدئية، أن دي يونج، قد يغيب لمدة لن تقل عن 4-5 أسابيع، وهو ما يعني نهاية الموسم للاعب مع فريقه بشكل كبير.

ويذكر أن دي يونج، عانى من كثرة الإصابات هذا الموسم، حيث غاب عن 15 مباراة في مختلف المسابقات وسيغيب الفترة المقبلة أيضا بسبب الإصابة القوية في مباراة ريال مدريد

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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