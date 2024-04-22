ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل الإعلام الانجليزية ان نادي ليفربول الأنجليزي حدد بالفعل الاعب الذي سيحل محل الفرعون المصري محمد صلاح حال رحيله عن قلعة انفيلد رود في نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة ذي صن البريطانية ان نادي ليفربول وضع خطة بديلة حال قرر محمد صلاح الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى احدي الوجهات المرشح للانتقال إليها وهي الدوري السعودي أو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحسب الكثير من التقارير في الصحافة الفرنسية .

وقالت الصحيفة البريطانية ان جناح نادي اليوفنتوس الايطالي ومنتخب ايطاليا فريدريكو كييزا يبدو هو المرشح الاقوي للانضمام إلى الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة رحيل محمد صلاح .

وقالت صحيفة ذي صن في تقريرها : ان الصحف الإيطالية أكدت ان فريدريك كييزا ٢٦ عاما هو الأقرب لخلافة صلاح حيث سبق لفريق ليفربول ان أبدى اهتمامه بالاعب من قبل وخاصة ان تعاقده مع السيدة العجوز ينتهي بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل انتقاله إلى ليفربول سهلا .خاصة وانه لم يصل إلى اتفاق حتى الان مع إدارة اليوفنتوس التي ترغب في تجديد التعاقد مع فريدريكو كييزا قبل الصيف المقبل .

يذكر ان فريدريكو كييزا سحل ٨ أهداف وصنع هدفين لليوفنتوس هذا الموسم بعد عودته من اصابة طويلة أثرت على مستواه بعض الشىء لكنه تعافى الان منها .