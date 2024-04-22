شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الفروسية: نسعى لنهضة اللعبة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل شاكر، رئيس اتحاد الفروسية، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة على استضافة إحدى البطولات العربية فى شهرأكتوبر المقبل، كما تستعد مصر للمشاركة فى بطولة الألعاب الفروسية 2026 التى ستقام بألمانيا.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر البطولة العربية العسكرية، أن الفروسية ستشارك فى الأولمبياد بفارس واحد، مع وجود خطة طموحة على مستوى الناشئين والمستوى المحلى على أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم بطولات فى أماكن سياحية مختلفة .

واختتم تصريحاته قائلا، "نسعى جميعا لنهضة الفروسية فى جمهورية مصر العربية".

ويعقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقام البطولة فى الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجارى.