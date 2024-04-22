في حالة التأهل للنهائي.. سر إفريقي يجعل الأهلي الأول على أندية العالم

ياسر رشاد - القاهرة - عند الحديث عن الفارق بين الأهلي وغيره، دائمًا نجد أن الأندية تبذل مجهودًا كبيرًا للفوز بالمباريات في ظل سعي بعضها للتويج بالبطولات بينما القليل منها يسعى للفوز بالألقاب والإنجازات العالمية التي تكتب باسمه في التاريخ.

ودائمًا النادي الأهلي المصري منذ نشأته وهو يبحث عن البطولات والألقاب العالمية والفريدة في جميع الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم.

وبالتحديد في بطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم يبحث المارد الأحمر عن تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

وخلال الثمانية عشرة مرة الماضية، التي وصل فيها الأهلي إلى الدور النصف النهائي، استطاع الصعود إلى الدور النهائي خمسة عشرة مرة، ولم يخرج من الدور النصف النهائي سوى ثلاث مرات، أعوام 1981، و1988، و2010.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لحجز تذكرة التأهل للنهائي رقم 16 في تاريخه حينما يلاقي مازيمبي فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولي في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رقم عالمي ينتظره الأهلي في حالة تخطي مازيمبي

الأهلي ومازيمبي



ففي عام 2020 تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على الوداد المغربي ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف، ليواجه غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن.

وفي نهائي 2020 تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه فى الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 ليتأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

بينما في عام 2021 واجه الأهلي نظيره الترجي التونسي وتغلب عليه ذهابا 0/3 وإياب 0/1، ليلعب المباراة النهائية من لقاء واحد أمام كايزرتشيفز الجنوب إفريقي في ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليتوج حامل اللقب بالكأس العاشرة في تاريخه.

فيما جاء عام 2022 ليواجه الأهلي في الدور نصف النهائي نادي وفاق سطيف الجزائري وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأحمر 0/4 بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 2/2 في الجزائر.

ليخوض الأهلي النهائي أمام الوداد المغربي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب وانتهت بفوز الفريق صاحب الأرض بهدفين دون رد.

وأخيرًا في عام 2023، تقابل الأهلي والترجي التونسي مجددًا في الدور نصف النهائي لينتهي اللقاء الأول في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، واكتفى الأحمر بهدف وحيد ليفوز بلقاء الإياب بالقاهرة.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية التي عادت للنظام القديم لتقام بمباراتين بدلًا من واحدة، وكان طرفيها الأهلي المصري والوداد المغربي، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل 0/0 بينما انتهت مباراة الإياب في المغرب بالتعادل 1/1 ليتوج المارد الأحمر باللقب الـ 11 في تاريخه.

وفي الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا 2023 / 2024 ينتظر الأهلي خوض لقاء الإياب في الدور نصف النهائي أمام فريق مازيمبي الكونغولي بعدما انتهت مباراة الذهاب في الكونغو دون أهداف.

وفي حالة تخطي الأهلي مازيمبي وتأهله للدور النهائي للمرة السادسة عشر في تاريخه والخامسة على التوالي سيكون الأهلي هو الفريق الوحيد في العالم الذي نجح في التأهل لـ 5 نهائيات قارية متتالية لم يفعلها أقوى أندية العالم.