مانشستر يونايتد يحدد بديل إيريك تين هاج

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن بدء مسؤولي نادي مانشستر يونايتد تواصلهم مع المدرب الذي سيخلف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الحالي، في ظل عدم قناعة الإدارة بإمكانية استمراره للموسم المقبل.

وتفادى مانشستر يونايتد سيناريو ريمونتادا مثيرة بفوز عصيب على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، مساء الأحد، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 4-3 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل يونايتد بشق الأنفس لنهائي كأس الاتحاد، ليضربَ موعدًا معَ مانشستر سيتي في مواجهة دربي جديدة على ملعب “ويمبلي” للموسم الثاني على التوالي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة “ميرور”، اليوم الاثنين، فإن “توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، الذي سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم، بدأ مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد”.

وأشار التقرير إلى أن جيمس راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، استفسر عن إمكانية التعاقد مع توخيل، حال الاستقرار على إقالة المدرب الحالي إريك تين هاغ.

ويرحل توخيل عن الفريق الألماني بنهاية الموسم الجاري، بعدما خرج الفريق تحت قيادته من الدور الثاني لكأس ألمانيا، وخسر هيمنته على لقب الدوري على يد باير ليفركوزن.

ويبقى الأمل الأخير للتتويج بلقب هذا الموسم هو دوري أبطال أوروبا، إذ سيلاقي ريال مدريد في الدور قبل النهائي.

وبدأت الأصوات تتعالى في يونايتد من أجل رحيل تين هاغ إثر تراجع الفريق للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبات مهددًا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.