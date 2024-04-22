ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز الريال على برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي من حسم الكلاسيكو الإسباني أمام برشلونة بعد مباراة ماراثونية جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

فاز ريال مدريد على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية والثلاون من الدوري الإسباني “الليجا”.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يليه برشلونة في المركز الثاني بـ 70 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1. ريال مدريد – 81 نقطة.

2. برشلونة – 70.

3. جيرونا – 68.

4. أتلتيكو مدريد – 61.

5. أتلتيك بيلباو – 58 .

6. ريال سوسيداد – 51.

7. ريال بيتيس – 48.

8. فالنسيا – 47.

9. فياريال – 42.

10. خيتافي – 40.

11. أوساسونا – 39.

12. لاس بالماس – 37.

13. ألافيس – 35.

14. إشبيلية – 34.

15. رايو فاليكانو – 34.

16. ريال مايوركا – 31.

17. سيلتا فيجو – 31.

18. قادش – 25.

19. غرناطة – 18.

20. ألميريا – 14.