قرار جديد من اتحاد الكرة في قضية الشحات والشيبي

أرسلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري استدعاءًا للاعب محمد الشيبي للتحقيق معه بعد لجوءه إلى القضاء المصري في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وكان اتحاد الكرة قد استدعى محمد الشيبي في مرتين من قبل للتحقيق معه، إلا أنه لم يحضر جلستي التحقيق، مبررًأ ذلك بأنه في المرة الأولى كان خارج البلاد، وفي المرة الثانية كان ميعاد التحقيق قبل ثلاث ساعات فقط من مباراة لفريقه في الدوري المصري.

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وكان حسين الشحات قد خضع لجلسة تحقيق في اتحاد الكرة المصري بعد تعديه بالضرب على محمد الشيبي في إحدى مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب النادي الاهلي في بيان رسمي من اتحاد الكرة ضرورة توضيح آخر ما وصلت إليه التحقيقات، خاصة بعد قيام لاعب بيراميدز بشكوى لاعب الاهلي في القضاء المصري؛ وهو الأمر الذي يخالف لوائح اتحاد الكرة والفيفا بإقحام المحاكم العادية في قضايا رياضية بين لاعبين.

يُذكر أنه تم تحديد جلسة لحسين الشحات في محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة لمحمد الشيبي بتاريخ 18 إبريل الماضي، إلا أن اللاعب لم يحضر وحضر عنه موكله.