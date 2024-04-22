"زي الأهلي عندنا في مصر".. ميدو يثير الجدل بما حدث في الدوري السعودي مع الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، الجدل، بعدما تحدث عن تأجيل مباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي دون الرجوع للنادي الأهلي.

قال ميدو خلال تصريحات عبر التلفزيون السعودي: "تم تأجيل مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي دون الرجوع للأهلي وفقا لحديث رئيس النادي الأهلي، هل يستطيع أحد تأجيل مباراة للهلال دون الرجوع إليه؟".

أكمل: "أقول إن الهلال مثل الأهلي في مصر لا يستطيع أحد عمل شيء يخصه دون الرجوع إليه".

وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قررت تأجيل مباراة الأهلي والهلال، في الجولة 28 من دوري روشن، من 19 أبريل إلى 6 مايو، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء الهلال أمام العين الإماراتي لمدة 24 ساعة، بسبب الظروف الجوية في دولة الإمارات.

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