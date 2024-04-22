مدحت شلبي: يا ترى صلاح وقع لأي ناد سعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - استعان الإعلامي مدحت شلبي، بأحد المعلقين، وكشف توقيع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى أحد الأندية السعودية، بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، صيف 2025، ولم يتحدث عن التجديد حتى الآن.

وتلقى محمد صلاح، عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فضل الاستمرار مع ليفربول.

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "فريق ليفربول حقق الفوز في الدوري الإنجليزي على فولهام بثلاثية، والمعلق الذي كان يتولى إذاعة المباراة أكد على توقيع محمد صلاح لأحد الأندية السعودية".

أضاف: "المذيع هو اللي قال وأعلن مش أنا، ولكن يا ترى محمد صلاح وقع لأي ناد سعودي؟ اتحاد جدة الذي يحتاجه بشدة، أم ناد آخر، سوف تكشف الأيام المقبلة الحقيقة كاملة.

اقرأ أيضا:

"مش هتشمها وأحفادي هيكتسحوك".. مرتضى منصور يهاجم أيمن ممدوح عباس

"زي الأهلي عندنا في مصر".. ميدو يثير الجدل بما حدث في الدوري السعودي مع الهلال

"شيكابالا ماينفعش".. رضا عبدالعال يفتح النار على جوميز ويتغنى بلاعب الزمالك: أحسن من فتوح