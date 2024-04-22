لاعب برشلونة السابق يهاجم كانسيلو

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم دي بور، لاعب برشلونة الإسباني السابق، مدافع النادي الكتالوني جواو كانسيلو، بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه خلال مواجهة الكلاسيكو بالأمس أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الليجا لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد لاعب برشلونة السابق أن الأهداف التي تلقاها البارسا من ريال مدريد تعد بسبب التمركزات الخاطئة لكانسيلو، وذلك خلال مباراة الأمس التي أقيمت على ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

وتحدث دي بور في تصريحات خلال تواجده "زيجو سبورت" الهولندية، حيث قال: "بالتأكيد، الاَن أعرف لماذا لا يحب بيب جوارديولا جواو كانسيلو".

وتابع: "كانسيلو يلعب كرة القدم الخاصة به هو فقط، ويظن أن الأمر يتعلق فقط بما تفعله والكرة معك، اللعنة يا رجل، أنت مدافع في الأساس".

الجدير بالذكر أن كانسيلو لاعبًا معارًا من مانشستر سيتي لبرشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، ويرغب البارسا في شراء بطاقة اللاعب البرتغالي بالكامل أو تمديد إعارته حتى 2025.