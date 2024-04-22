زد يتقدم على الجونة بثلاثية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم زد إف سي على نظيره الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء تقدم إنبي بالهدف الأول عن طريق اللاعب بيتر زيلو موتوموسي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط، بينما أضاف زمليه عبد الرحمن البانوبي الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 22، و34.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي زد على مجريات الشوط الأول، بينما كان الجونة يعتمد على الهجمات المرتدة بسبب الضغط القوي من زد.

وكان زد قد بدأ مباراة الجونة بالتشكيل التالي:

الحارس: عمرو حسام.

الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – ماتا ماجاسا.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

بينما بدأ الجونة المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح.

الوسط: محمد الدغيمي – إمانويل لاكي – رضا صلاح.

الهجوم: أيمن موكا – فرانك إيتوجا – أرنو راندريانتينانيا.