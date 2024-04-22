«يا ترى محمد صلاح وقع لأي نادي سعودي؟».. مدحت شلبي يستعين بأحد المعلقين بشأن مستقبل نجم ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

استعان الإعلامي مدحت شلبي، بأحد المعلقين، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر وقع إلى أحد الأندية السعودية، بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، ولم يتحدث عن التجديد حتى الآن.

وتلقى "الفرعون المصري" عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فضل الاستمرار مع ليفربول.

وخلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال مدحت شلبي إن "فريق ليفربول حقق الفوز في الدوري الإنجليزي على فولهام بثلاثية، والمعلق الذي كان يتولى إذاعة المباراة أكد على توقيع محمد صلاح لأحد الأندية السعودية".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "المذيع هو اللي قال وأعلن مش أنا، ولكن يا ترى محمد صلاح وقع لأي ناد سعودي؟ اتحاد جدة الذي يحتاجه بشدة، أم ناد آخر، سوف تكشف الأيام المقبلة الحقيقة كاملة.