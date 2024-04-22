ميدو: الهلال مثل الأهلي المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، أن الهلال يشبه الأهلي المصري فيما يتعلق باتخاذ القرارات التي تخص مصلحة النادي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقررت رابطة دوري المحترفين السعودي، تأجيل مباراة الأهلي والهلال، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، من 19 أبريل إلى 6 مايو، بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء الهلال أمام العين الإماراتي لمدة 24 ساعة، بسبب الظروف الجوية في دولة الإمارات.

واتخذت لجنة المسابقات ذلك القرار بهدف منح الهلال أكبر قدر من الراحة قبل مواجهة العين مساء الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.