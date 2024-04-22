الامارات | «زد» يرتقي لوصافة الدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتقى فريق زد أف سي لوصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه الجونة 3 - صفر اليوم الاثنين بالمرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وتقدم الكونغولي بيتر زيلو موتوموسي بهدف في الدقيقة الثامنة ثم تقمص عبد الرحمن البانوبي دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و34 ليحسم زد الفوز مبكرا.

ورفع الفوز رصيد زد إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، وتوقف رصيد الجونة عند 25 نقطة في المركز السادس.