لاعب زد: طموحاتي كبيرة مع الفريق في المستقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الرحمن البانوبي، لاعب الفريق الأول لـ زد أنه طموحاته كبيرة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التألق بتسجيله هدفين أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان البانوبي قد نجح في تسجيل هدفين في شباك الجونة، في المباراة التي انتهت بفوز زد بنتيجة 3/0.

وتحدث البانوبي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "كانت الفترة الماضية صعبة للغاية، بعد سلسلة التعادلات والخسارة، ولكن بدايًة من لقاء الإسماعيلي بدأنا نعود للانتصارات، وسعداء بالأداء اليوم".

وتابع البانوبي: "تفوقنا خلال الشوط الأول في الملعب، كما نفذنا تعليمات المدير الفني مجدي عبد العاطي، وحصدنا 3 نقاط".

وأردف: "دائمًا ما تكون كرة القدم أرقام، وكل لاعب يبحث عن زيادة أرقامه سواء أهداف أو صناعة، وأنا كل مباراة أركز على تقديم شيء".

وأختتم البانوبي تصريحاته: "لدي طموح كبير مع زد، ونبذل أقصى جهد لنصل لمنطقة بعيدة".