أخضر الإسكواش يشارك في آسيوية قطر

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وأوضح رئيس البعثة السعودي والمستشار الفني في الاتحاد السعودي للإسكواش، سامر الخطيب، أن مشاركة الثنائي السعودي تأتي ضمن برنامج رعاية الموهوبين الذي يدعم من رئيس رابطة psa للاعبين المحترفين العالمية زياد التركي، الذي يحرص على دعم اللاعبين السعوديين وإشراكهم في مختلف البطولات العالمية للتطوير من مستواهم الفني.
وبين الخطيب أن اللاعب محمد آل نصفان سيشارك في منافسات تحت 17 عاما، فيما تأتي مشاركة اللاعب حسين المغلق في منافسات تحت 13 عاما.
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