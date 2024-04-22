التسجيل الصوتي يكشف محادثات الحكم مع الفار حول هدف لامين يامال الصاروخي

ياسر رشاد - القاهرة - يعد هدف لامين يامال نجم برشلونة الشاب والذي لم يحتسب في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الاحد وانتهت بفوز الريال بثلاثة اهداف مقابل هدفين هو اهم احداث الكلاسيكو والتي اثارت عاصفة من التساؤلات عقب المباراة حول شرعية الهدف من عدمه .

ورغم التأكيدات من نادي برشلونة بصحة الهدف والهجوم الشديد من جانب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على الاتحاد الأسباني الا ان على الجانب الاخر مؤيدي ريال مدريد اكدوا عدم صحة الهدف وان الكرة لم تتجاوز بكامل محياطها خط المرمى مثلما ينص القانون .

وفي ظل عدم وجود تقنية خط المرمى في الدوري الأسباني اتجهت كل الاعين صوب حكام الفار لتؤكد انهم السبب في عدم احتساب و طالب الكثيرين بضرورة الكشف عن مضمون المحادثة بين حكم المباراة وحكام الفار خلال الواقعة .

المحادثة والتي تم نشرها بشكل رسمي وفقا لطلب نادي برشلونة كشفت وبعد انتظار طويل عدم وجود دليل واضح على تجاوز الكرة خط المرمى امام الحكام وبالتالي لم يتم احتساب الهدف لبرشلونة .

وهذا هو نص المحادثة التي نشرها الاتحاد الأسباني حول الهدف الغير محتسب .

حكم الراية : بالنسبة لي لا يوجد هدف . الكرة لم تتجاوز خط المرمى بالكامل . انها ركلة ركنية .

الفار : دعونا نتيقن ونتأكد . سيزار ( الحكم ) انتظر قليلا لا تدعهم يستأنفوا اللعب . جسم لونن ( حارس ريال مدريد ) يغطي الكرة . لا استطيع الحكم على الكرة بدقة . لا استطيع الحكم بدقة .

الحكم : نحن لسنا في عجلة . القرار هام للغاية وحاسم ولابد من التروي قبل اتخاذه .

الفار : سيزار ( الحكم ) لا يوجد لدينا دليل على تجاوز الكرة خط المرمى لذلك فسنستأنف المباراة بركلة ركنية .