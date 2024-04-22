مانشستر يونايتد يحسم مصير مدربه تين هاج

استقرت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تحديد مصير المدرب الهولندي إريك تن هاج، من الاستمرار مع الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

وقررت إدارة مانشستر يونايتد، الإطاحة بالمدرب الهولندي إريك تين هاج، من القيادة الفنية للفريق، بنهاية الموسم الجاري، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الموسم الحالي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المسؤول عن إدارة النادي الإنجليزي، السير جيم راتكليف، حسم قراره بمغادرة تين هاج في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت عدة تقارير صحفية أن السير جيم راتكليف، تحدث مع المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن رأيه في تدريب الشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، وسط أزمات فنية عديدة يعاني منها الفريق.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد تأهل بالأمس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب كوفينتري سيتي، بركلات الترجيح.