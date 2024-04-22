اخبار الرياضه

"7 أهداف".. نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 19 من الممتاز التي أقيمت اليوم الإثنين، حيث شهدت الـ3 لقاءات تسجيل 7 أهداف.

وفاز زد على نظيره الجونة، بينما استطاع مودرن فيوتشر التعادل مع الجونة، وخطف الإسماعيلي نقطة من مستضيفه الاتحاد السكندري.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين

زد ضد الجونة - (3-0)
الداخلية ضد فيوتشر - (1-1)
الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - (1-1)

وتستأنف غدا الثلاثاء مواجهات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، بمباراة سموحة وبلدية المحلة.

اقرأ أيضًا:

"اعتقد أننا صغار ونمتلك ميزة".. مدرب دريمز يطلق تصريحات قوية بعد تعادله مع الزمالك

"ألقوا عليه سكينًا".. تفاصيل إصابة لاعب في رأسه بالدوري الكولومبي (فيديو)

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا