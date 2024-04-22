مولودية بو سالم يضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق مولودية بوسالم التونسي تأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي بعد أن تغلب على نظيره فريق السجون الكيني بنتيجة 3 -0.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب الفريق التونسي، الذي تميز بقوة الإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة والدفاع القوي، لينجح حامل اللقب في التأهل إلى المباراة النهائية.
تقدم مولودية بوسالم في الشوط الأول بنتيجة 25 - 15، وواصل حامل اللقب تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 13، ويحسم الفريق التونسي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-22 ويتأهل رسميًّا إلى نهائي بطولة إفريقيا ليواجه الأهلي.