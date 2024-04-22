أرقام قياسية من فوز إنتر على ميلان والتتويج بـ الدوري الإيطالي

توج إنتر، اليوم رسيمًا، بلقب الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو” 2023-2024، اليوم الأحد، وذلك بعد تغلبه على غريمه ميلان 2-1، على ملعب سان سيرو.

وحل نادي إنتر ضيفًا على غريمه التقليدي فريق ميلان، ضمن الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي، وتمكن النيراتزوري من تحقيق الفوز وحسم لقب الكالتشيو رسميًا للمرة الـ20 في تاريخه.

وتقدم إنتر، عن طريق فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، وأحرز ماركوس تورام الهدف الثاني للنيراتزوري في الدقيقة 49، وسجل هدف ميلان الوحيد اللاعب، فيكايو توموري في الدقيقة 80.

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أرقام قياسية من فوز إنتر على ميلان:

– إنتر فاز بلقب الدوري الإيطالي مع 5 جولات مؤجلة، ولم يسبق لأي فريق آخر أن فاز باللقب قبل النيرازوري في تاريخ الدوري الإيطالي؛ في الواقع، هم الفريق الوحيد الذي فعل ذلك مرتين في تاريخ المسابقة، وذلك أيضًا في موسم 2006-2007.

-لأول مرة في التاريخ فريق انتر ينتصر على فريق ميلان في 6 مباريات متتالية، 6 مباريات كلها لصالح انتر!

-لأول مرة في التاريخ يتم حسم لقب الدوري الإيطالي رسميًا في مباراة الديربي بين ميلان ضد انتر.

-فاز سيموني إنزاجي، بكأسه السادسة على مقاعد البدلاء في النيراتزوري، ليصبح ثالث أنجح مدرب في تاريخ إنتر، منذ ولادة المجموعة الفردية السيريا آي، بعد هيلينيو هيريرا وروبرتو مانشيني (كلاهما 7).

-ستيفانو بيولي هو المدرب الذي خسر أكبر عدد من المباريات في تاريخ ديربيات ميلان بين جميع المسابقات: 10 هزائم، كل منها مسؤول عن ميلان؛ وهو أيضًا أول مدرب يخسر 6 ديربيات ميلان في خلاف مع الروسونيري.