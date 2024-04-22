بعد تتويج إنتر ميلان.. ترتيب الدوري الإيطالي

توج فريق إنتر ميلان، بلقب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، اليوم الإثنين، بعد فوزه على خصمه إي سي ميلان، بنتيجة 2-1.

واحتضن ملعب “سان سيرو” ديربي الغضب بين إنتر ميلان وإي سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الكالتشيو.

وحسم إنتر ميلان الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 في تاريخه، أمام خصمه إي سي ميلان قبل انتهاء المسابقة رسميًا بخمس جولات.

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وافتتح إنتر الستجيل عن طريق لاعبه رانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 18، ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني للأفاعي بتسديدة رائعة في الدقيقة 49.

بينما قلص النتيجة فيكايو توموري بتسجيله الهدف الأول لصالح ميلان في الدقيقة 80.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1- إنتر ميلان، 86.

2- ميلان، 69 .

3- يوفنتوس، 64.

4- بولونيا، 62.

5- روما، 55

6- أتالانتا، 54 .

7- لاتسيو، 52 .

8- نابولي، 49 .

9- فيورنتينا، 47

10- تورينو، 46.

11- مونزا، 43.

12- جنوى، 39 .

13- ليتشي، 35.

14- كالياري،32 .

15- هيلاس فيرونا، 31 .

16- إمبولي، 31 .

17- أودنيس، 28 .

18- فروزينوني، 28 .

19- ساسولو، 26 .

20- ساليرنيتانا، 15 .