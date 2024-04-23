الامارات | الإمارات تحلق في «الألعاب الخليجية» للشباب بـ 155 ميدالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت رياضة الإمارات مسيرة إنجازاتها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تحتضنها الدولة حتى الثاني من مايو المقبل، وعزّزت صدارتها في جدول ترتيب الميداليات بـ155 ميدالية ملونة بنهاية اليوم السادس (أول من أمس). وأضافت رياضة الشراع 11 ميدالية ملونة جديدة (5 ميداليات ذهبية وفضيتان، و4 برونزيات)، لمحصلة الإمارات في الدورة، لتتوزّع الميداليات بين 53 ذهبية، و57 فضية، و45 برونزية.

وحافظت السعودية على المركز الثاني برصيد 54 ميدالية (25 ذهبية، و17 فضية، و12 برونزية)، وجاءت الكويت في المركز الثالث بـ57 ميدالية (14 ذهبية، و21 فضية و22 برونزية)، وسلطنة عُمان في المركز الرابع بـ36 ميدالية (16 ذهبية، و7 فضيات، و13 برونزية).

وحلّت البحرين في المركز الخامس بـ33 ميدالية (9 ذهبيات، و11 فضية، و13 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ18 ميدالية (8 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات). ويُقام اليوم في «دبي أوبرا» حفل الافتتاح الرسمي للدورة الذي يتضمن ثلاثة محاور هي: الاستدامة، والتلاحم، والشباب، وذلك عبر استخدام مجموعة من أحدث التقنيات التكنولوجية، وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتشهد الدورة مشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 رياضة فردية وجماعية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

منتخب اليد يفوز على قطر.. والكتبي أفضل لاعب

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره القطري بنتيجة (22-17) في المباراة التي جمعتهما بصالة نادي البطائح الثقافي الرياضي بالجولة الثانية لمسابقة كرة اليد، ليسجل «الأبيض» الفوز الأول، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام عُمان، وحصل حارس الأبيض مانع الكتبي على لقب أفضل لاعب. وحقق منتخب الكويت فوزه الثاني، بعدما تغلب على البحرين (30-29) ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما خسر الأحمر البحريني للمرة الثانية على التوالي.

وواصل منتخب السعودية انتصاراته في الجولة الثانية بتغلبه على نظيره العُماني بنتيجة (38-24)، ليرفع الأخضر رصيده إلى أربع نقاط بالعلامة الكاملة في أول مباراتين، فيما تجمد رصيد الأحمر العُماني عند النقطة الثانية.

وتتصدر السعودية جدول الترتيب برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن الكويت.

30 لاعباً يدشنون منافسات الملاكمة

تنطلق اليوم منافسات الملاكمة، بمشاركة 30 لاعباً من أربع دول يتنافسون في تسعة أوزان في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

ويشارك منتخب الإمارات بالعدد الأكبر من الملاكمين من خلال 18 لاعباً، أما منتخبات السعودية وقطر والكويت، فسيشارك كل منتخب بأربعة لاعبين.

وأكد نائب رئيس اتحاد الملاكمة، رئيس بعثة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية للشباب، محمد بوخاطر، اكتمال التجهيزات كافة الخاصة بمشاركة منتخب الملاكمة في «العرس الخليجي»، لافتاً إلى أن البطولة تُقام تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة. وقال: «تم الاستقرار على إقامة المنافسات في تسعة أوزان، عقب حصر عدد الدول المشاركة واللاعبين في كل وزن».

الإمارات تتصدر اليوم الأول لـ «فردي الشطرنج»

تصدر لاعبو ولاعبات الإمارات اليوم الأول من بطولة الشطرنج السريع للفردي، والمقامة حالياً بقاعة نادي الشارقة الثقافي، ضمن منافسات الدورة، حيث أقيمت ثلاث جولات.

واحتكرت لاعبات الإمارات تحت 18 سنة للإناث المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت روضة السركال في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، ثم فاطمة سيف آل علي برصيد 2.5 نقطة، وأحلام راشد في المركز الثالث بنقطتين، وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، تصدرت لاعبتنا عنود عيسى المركز الأول بثلاث نقاط، وجاءت زميلتها شما خلفان السويدي في المركز الثاني بنقطتين، متساوية مع زميلتها عهود عيسى في المركز الثالث. وحصل عبدالرحمن الطاهر على العلامة الكاملة في الجولات الثلاث في فئة تحت 18 سنة، منحته الصدارة بثلاث نقاط، يليه العُماني أحمد بدر برصيد 2.5 نقطة، وحلَّ ثالثاً لاعب منتخب الإمارات غيث النعيمي بنقطتين، متساوياً مع زميله زايد سلطان الطاهر.