مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع توماس توخيل

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة التعاقدات بنادي مانشستر يوانيتد الانجليزي في مفاوضات من أجل الحصول على خدماتى توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، الذي يرحل عن البافاري في نهاية الموسم، مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد، وفقا لما أكدته العديد من التقارير الصحفية فى الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية كشف جيمس راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد مع بعض المقربين كاستفسار عن إمكانية التعاقد مع توخيل حال الاستقرار على إقالة المدرب الحالي إريك تين هاج.

وأكد أن توماس توخيل يريد التركيز حاليا في المباريات المتبقية للفريق الألماني بالموسم الجاري.

ويرحل توخيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري بعدما خرج الفريق تحت قيادته من الدور الثاني لكأس ألمانيا وخسر هيمنته على لقب الدوري على يد باير ليفركوزن.

ويبقى الأمل الأخير للتتويج بلقب هذا الموسم هو دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.

وتابع توخيل أنه لن يغير قراره بشأن الرحيل، في الوقت الذي لم يجد النادي الألماني بديلا له.

وقال توخيل "لدي اتفاق مع النادي وأبلغته للإدارة، ونحن بصدد وضع اللمسات النهائية لإتمامه".

وفي إنجلترا خيب تين هاج التوقعات في مانشستر يونايتد بتراجع الفريق للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبات مهددا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.