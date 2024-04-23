نجم منتخب مصر يقترب من العودة لـ الدوري الإنجليزي

يستعد الدولي المصري سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون، للتأهل لـ الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريقه من التشامبيونشيب.

حيث يتواجد فريق إيبسويتش تاون في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 89 نقطة.

بينما المتصدر هو فريق ليستر سيتي والفاصل بينهما نقطتين،ونقطة عن فريق ليدز الذي يحتل المركز الثاني، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

3 مباريات فقط متبقية يحتاج فريق إيبسويتش تاون للفوز بهم في التشامبيونشيب من أجل التأهل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد إيبسويتش تاون لمواجهة نظيره هال سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 44 بالتشامبيونشيب.

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وتقام المباراة يوم السبت المقبل 27 أبريل الجاري في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه في المباراة الثانية فريق كوفنتري ضمن منافسات الجولة الـ 45 يوم الثلاثاء 30 إبريل الجاري أيضًا.

بينما المباراة الثالثة والآخيرة ستكون أمام نظيره هدرسفيلد يوم 4 مايو المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وفي حال خسارة أي مباراة من الثلاثة سيلعب فريق إيبسويتش مبارايات الملحق المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن المتصدر والوصيف يتأهلان مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أصحاب المركز الثالث والرابع والخامس والسادس يلعبان مباريات الملحق من أجل حسم المتأهل الثالث والآخير.