الأهلي يواجه مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فريق مولودية بوسالم التونسي، اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة الإفريقية للأندية والتي تقام في ضيافة النادي.

‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الفريق التونسي، واستعادة اللقب الإفريقي.

وأدى الفريق مرانا خفيفا صباح اليوم، فيما عقد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل المران لمعالجة أخطاء مباراة نصف النهائي، وطالبهم بالتركيز في لقاء اليوم واللعب حتى آخر نقطة واستعادة لقب البطولة والتأهل الى بطولة العالم للأندية.

‏‎ وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب النصر الليبي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

القربي: بوسالم سيقاتل للدفاع عن لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

قال واصف القربي، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي مولودية بوسالم التونسي، إن الفريق أمامه مهمة صعبة للحفاظ على لقبه حيث يواجه نظيره الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية للأندية.

وأوضح القربي أن الأهلي فريق كبير ولديه تاريخ عريق ويملك لاعبين أصحاب خبرات، والجميع يعلم صعوبة المباراة أمام الأهلي وأن فريقه يؤمن أن الرياضة لا تعرف المستحيل.

وأشار لاعب بوسالم إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده الحفاظ على لقبه وتحقيق مفاجأة كبيرة بالتتويج على حساب الأهلي.

وأضاف أن المباراة أمام الأهلي ستكون تاريخية للفريق التونسي، حيث يسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتأهل لمونديال الأندية.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا