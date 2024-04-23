الليلة.. الهلال والعين في موقعة الحسم بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب المملكة آرينا، مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال السعودي والعين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأتي صعوبة المباراة على الطرفين بين انتهاء مباراة الذهاب بفوز العين في الإمارات بنتيجة 4/2، ويبحث الهلال عن قلب الطاولة وتحقيق فوز يمنحه بطاقة التأهل إلى نهائي آسيا.

يبحث الهلال السعودي عن إلحاق الهزيمة بضيفه بفارق 3 أهداف حتى يخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، بينما يحتاج العين الاماراتي إلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف حتى يضمن تأهله إلى نهائي آسيا.

تنطلق مباراة الهلال والعين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة آرينا في الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الغياب الذي سيكون ضربة قوية للعين هو نجمه سفيان رحيمي الذي قاد الفريق لبلوغ نصف النهائي، وساهم في الفوز في الذهاب بتسجيل 3 أهداف من رباعية فريقه.